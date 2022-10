EU botst met Hongarije over oliepijpleiding en Rusland-boycot

Russische olie voor raffinaderijen in Servië komt nu binnen via de havens van Kroatië en de Janaf-pijpleiding. De EU heeft vorige week besloten om vanaf december een prijsplafond in te voeren voor Russische olie over zee aan niet-lidstaten.

’Vriendschapsleiding’

Volgens Boedapest zijn leveringen aan Servië daardoor mogelijk onzeker in de toekomst. „De nieuwe oliepijpleiding zal Servië in staat stellen om goedkopere ruwe olie uit de Oeral te krijgen via de vriendschaps-oliepijpleiding”, zo stelt de woordvoerder van de Hongaarse premier Viktor Orbán.

Vanaf december voert de EU zelf een boycot op Russische olie in. De zogeheten Droezjba-pijpleiding is uitgezonderd omdat landen als Hongarije en Tsjechië voor het maken van diesel volledig afhankelijk zijn van deze oude verbinding uit het Sovjet-tijdperk. De Hongaren hebben tevens een uitzondering bedongen op het prijsplafond.

Omzeilen

Met de bouw van een pijpleiding naar Servië creëren de Hongaren een manier om deze EU-sanctie te omzeilen. Bovendien is het transporteren van ruwe olie uit de Droezjba-pijpleiding naar andere landen verboden. Dinsdag bevestigde Brussel dat dit in strijd is met de EU-strafmaatregelen tegen Rusland.

„Dit zijn sancties waar alle landen unaniem mee hebben ingestemd”, benadrukt een woordvoerder van de Europese Commissie.

Warm contact

Hongarije en Servië hebben ondanks de oorlog in Oekraïne nog altijd warm contact met Rusland. Boedapest heeft onlangs een nieuwe gasdeal gesloten met de Russen en de Hongaarse energieminister bezoek deze week een Russische energieconferentie. Servië, kandidaat-lidstaat van de EU, steunt de westerse sancties tegen Moskou niet.

De autocratische premier Orbán is al langer kritisch over de EU-sancties. Volgens Boedapest worden Europeanen harder geraakt dan Russen. Maar tot nu toe hebben de Hongaren nog geen veto ingezet om een nieuw sanctiepakket te blokkeren.