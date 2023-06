Zwitserse bank UBS klaart megaklus: onder één dak met rivaal Credit Suisse

UBS bereikte afgelopen vrijdag al een akkoord met de Zwitserse overheid over een dekking van de verliezen die de bank zou kunnen lijden als gevolg van de redding van Credit Suisse. Daarmee werd de laatste grote horde genomen om de historische overname af te ronden. Onder druk van de Zwitserse regering nam UBS het kleinere Credit Suisse in maart over voor dik 3 miljard euro.

Hamers

UBS, dat toen werd geleid door de Nederlander Ralph Hamers, redde de door schandalen geplaagde bank daarmee van de ondergang. Hamers stapte na de overname op en droeg het roer over aan oud-topman Sergio Ermotti van UBS, die meer ervaring heeft met overnames en reorganisaties dan de oud-topman van ING.

Ermotti waarschuwde vrijdag al voor een roerige tijd de komende maanden, waarin moeilijke besluiten moeten worden genomen. UBS gaat waarschijnlijk duizenden banen schrappen en activiteiten afstoten om de samenvoeging van de twee sterk overlappende banken vorm te geven.