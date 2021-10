Premium Het beste van De Telegraaf

V&D 2.0 komt eraan: ’Mensen willen weten of ze hun cadeaukaart nog kunnen gebruiken’

Door Ertan Basekin en Edwin van der Schoot Kopieer naar clipboard

Aandeelhouder Ronald van Zetten (l.) en topman Alexander van Slooten zijn volle bak bezig met de lange termijn voor V&D 2.0. Ⓒ Richard Mouw

Diemen - V&D neemt online interieurmarktplaats HomeDeco over. Voor het doorgestarte voormalige warenhuis is het de tweede overname sinds 2018. Er moeten er nog veel volgen, zegt V&D-topman en aandeelhouder Alexander van Slooten. „Als online marktplaats hebben we schaal nodig met het nieuwe V&D.”