Beurzen Azië onderuit door virusvrees

Vooral in Zuid-Korea ging de beurs hard onderuit. Het land heeft het virusalarm opgeschaald naar het hoogste niveau voor dergelijke uitbraken na een snelle stijging van het aantal besmettingen afgelopen weekeinde. In Tokio waren de financiële markten gesloten vanwege de verjaardag van de nieuwe Japanse keizer Naruhito.

De Kospi in Seoul raakte tussentijds 3,6 procent kwijt. Het aantal doden in Zuid-Korea door het coronavirus is gestegen naar zeven. In totaal zijn 763 ziektegevallen vastgesteld in het Oost-Aziatische land. Vooral de luchtvaartmaatschappijen werden van de hand gedaan door de vrees dat mensen steeds minder gaan reizen door de virusuitbraak.

De Zuid-Koreaanse luchtvaartmaatschappijen Korean Air Lines en Aisiana Airlines zakten 5,7 en 5,9 procent. Zwaargewicht Samsung verloor 3,6 procent. Het technologieconcern sluit tijdelijk een fabriek in de Zuid-Koreaanse stad Gumi. Daar bleek een medewerker besmet te zijn met het coronavirus.

In Sydney eindigde de All Ordinaries 2,3 procent in het rood. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas leverde 7,5 procent in. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde 1,6 procent in de min. De Chinese luchtvaartmaatschappijen China Eastern Airlines en China Southern Airlines daalden 4,1 en 4,2 procent.

De beursgraadmeter in Shanghai hield het verlies beperkt tot 0,2 procent, ondanks een forse stijging van het aantal sterfgevallen door het coronavirus in China. Sinds de uitbraak zijn er 2592 mensen omgekomen in China. Het aantal geïnfecteerden bedraagt ruim 77.000 gevallen.