Hoop heropening economie zet beurzen hoger

Rond 12.00 uur stond de AEX-index 1,6% hoger op 513,1 punten. De AMX steeg 1,6% naar 688,7 punten.

De beurzen in Londen (+1,7%), Parijs (+1,8%) en Frankfurt (+2,3%) wonnen enkele tienden. Volkswagen begon productie weer in Wolfsburg. Bayer presteerde beter dan verwacht afgelopen kwartaal. Luchtvaartbedrijven reageerden op het nieuws dat Airbus (-2,3%) vreest voor zijn voortbestaan als er geen steun komt.

De Nikkei steeg 2,7%. De Japanse centrale bank gaat onbeperkt obligaties opkopen.

De Amerikaanse beurzen eindigden vrijdag 1,1% tot 1,7% in de plus. De beurzen in New York openen vanmiddag naar verwachting 1% tot 1,2% in het groen. De markt kijkt uit naar signalen van technologieaandelen: Amazon, Alpabet en Facebook rapporteren deze week.

Naast bedrijfsresultaten staat de beursweek in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag en de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag. Beide centrale banken hebben in de afgelopen weken ongekende stimuleringsmaatregelen genomen vanwege de coronapandemie.

Het terugschroeven in veel Europese landen van de regels om het coronavirus te bestrijden, stemt beleggers positief. In Italië mag men vanaf 4 mei bijvoorbeeld weer op bezoek bij familie. Eveneens hoopgevend is dat het aantal coronadoden in de Verenigde Staten zondag terugliep.

Brent-olie daalde 3,4% tot $20,70 per vat. „Maar dat heeft beperkt effect op genoteerde oliebedrijven. Terwijl het overaanbod bij toch al een grote voorraad door de coronacrisis niet wezenlijk is veranderd”, zegt beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management. De euro steeg met 0,3% tot $1,086.

In de AEX was bierbrouwer Heineken vaak koploper met rond 4% winst.

ING (+4,2%) wisselde doorlopend stuivertje met Heineken en was met 9,9 miljoen stukken het meest verhandelde aandeel. ABN Amro klom 3%. Beide banken liftten mee op meevallende berichten van Deutsche Bank, dat winst heeft geboekt in het eerste kwartaal.

„Er was op verlies van bijna €6 miljard gerekend. Hoewel het tijdelijk problemen kan krijgen met zijn kapitaalbuffer speelt deze winst bankaandelen overal in de kaart”, zegt Schutte van Noesis.

Verzekeraar NN pluste 3,6%. Vastgoedfonds Unibail (+3,3%) lag er eveneens positief bij.

Royal Dutch Shell steeg 1,1% bij de oliefondsen.

In de AMX was vastgoedfonds Eurocommercial Properties (+9%) de grootste winnaar.

Air France KLM (+3,3%) zakte iets terug na een aanvankelijke koerswinst van 8%. Het kabinet kondigde vrijdag aan €2 tot 4 miljard uit te trekken om KLM door de coronacrisis te helpen. Frankrijk schiet Air France en moederbedrijf Air France-KLM te hulp, zodat het concern in totaal op €9 tot 11 miljard kan rekenen van zijn twee belangrijkste aandeelhouders. Die steun is meer dan verwacht, aldus Bank of America, die zijn advies verlaagde naar underperform.

Maar de steun is ’noodzakelijk’, concludeert ING. Wel is langdurig veel staatsinvloed slecht, stelt de bank. „Teveel inmenging van de Nederlandse en Franse overheid kan leiden tot een verslechtering van de relatie tussen Air France-KLM en partners, die een niet te onderschatten belang hebben.”

Handelshuis Flow Traders (-2,8%) was met ingenieursbureau Arcadis (-3,6%) achterblijver bij de middelgrote fondsen.

Verlichtingsproducent Signify (-2,3%) deed een stapje terug na de koerssprong van 14% op vrijdag.

Smallcapfonds Heijmans (+1,8%) liet weten aan de slag te gaan met de renovatie van de Piet Heintunnel in Amsterdam. De bouwer doet de klus in alliantie met Siemens Mobility. Met de opdracht van de gemeente Amsterdam is in totaal zo’n €70 miljoen gemoeid.

Fiesenleverancier Accell trok de aandacht. De koers liep sinds 21 april op, vandaag met nog eens 6,8% op. „Er is speculatie of Pon of een andere investeerder interesse toont”, aldus Schutte.

Het lokaal genoteerde AND International Publishers (+1,8%) heeft afgelopen jaar opnieuw rode cijfers geschreven. De kaartenmaker geeft geen financiële vooruitzichten voor dit jaar.

Telecomconcern Veon leverde 0,5% in. Veons Russische dochter VimpelCom overweegt naar verluidt te stoppen met zijn eigen winkels.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.