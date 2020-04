Oranjefeest op beurs met KLM en ING

Rond 10.00 uur stond de AEX-index 1,8% hoger op 514 punten. De AMX steeg 2% naar 691 punten. De beurzen in Londen (+1,7%), Parijs (+2,1%) en Frankfurt (+2,5%) kleurden eveneens groen.

Elders zaten de aandelenmarkten ook in de lift. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 2,7% hoger nadat de Bank of Japan het monetaire beleid verruimde. De Amerikaanse beurzen eindigden vrijdagavond 1,1% tot 1,7% in de plus. De beurzen in New York openen vanmiddag naar verwachting 0,8% tot 1,2% in het groen.

Naast bedrijfsresultaten staat de beursweek in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag en de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag. Beide centrale banken hebben in de afgelopen weken ongekende stimuleringsmaatregelen genomen vanwege de coronapandemie.

Het terugschroeven in veel Europese landen van de regels om het coronavirus te bestrijden, stemt beleggers positief. In Italië mag men vanaf 4 mei bijvoorbeeld weer op bezoek bij familie. Eveneens hoopgevend is dat het aantal coronadoden in de Verenigde Staten zondag terugliep.

In de AEX was bankconcern ING (+4,8%) de koploper. ING liftte mee op meevallende berichten van Deutsche Bank, dat winst heeft geboekt in het eerste kwartaal.

Vastgoedfonds Unibail (+3,7%) lag er eveneens positief bij. Verzekeraar NN pluste 3,5%.

In de AMX was vastgoedfonds Eurocommercial Properties (+8%) de grootste winnaar. Air France KLM schoot 4,9% omhoog. Het kabinet kondigde vrijdagavond aan €2 tot 4 miljard uit te trekken om KLM door de coronacrisis te helpen. Frankrijk schiet Air France en moederbedrijf Air France-KLM te hulp, zodat het concern in totaal op €9 tot 11 miljard kan rekenen van zijn twee belangrijkste aandeelhouders.

Smallcapfonds Heijmans (+2,8%) liet weten aan de slag te gaan met de renovatie van de Piet Heintunnel in Amsterdam. De bouwer doet de klus in alliantie met Siemens Mobility. Met de opdracht van de gemeente Amsterdam is in totaal zo’n €70 miljoen gemoeid.

Het lokaal genoteerde AND International Publishers heeft afgelopen jaar opnieuw rode cijfers geschreven. De kaartenmaker geeft geen financiële vooruitzichten voor dit jaar, mede door de onzekerheden veroorzaakt door de virusuitbraak. In het aandeel AND was vanochtend nog niet gehandeld.

Telecomconcern Veon leverde 1,3% in. Veons Russische dochter VimpelCom overweegt naar verluidt te stoppen met zijn eigen winkels.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.