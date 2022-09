ECB-directielid waarschuwt voor te brede steun tegen inflatiepijn

Als financiële steun terechtkomt bij huishoudens die dit eigenlijk niet nodig hebben, stroomt er alleen maar meer geld de economie in wat de inflatie kan versterken, zegt Elderson. Maar dat regeringen in actie komen om iets te doen tegen onbetaalbare energierekeningen of boodschappen is volgens de Nederlander ’een buitengewoon goede zaak’.

„We hebben gehoord hoe prangend de problemen zijn. Ik was geschokt toen ik in de krant las hoe een scholier maandag onwel was geworden omdat bleek dat die sinds vrijdag niet meer had gegeten”, verwees Elderson naar een bericht van NRC. „Het is buitengewoon belangrijk dat regeringen de ernst van de situatie onder ogen zien.”

„Ik juich het toe dat het hoofd van de Eurogroep heeft gezegd dat het van belang is dat overheden daarbij oppassen dat ze hun steunpakketten niet te breed trekken. Omdat dit uiteindelijk een opdrijvend effect heeft op de inflatie", vervolgt hij. „Gelukkig is dit geen noodzakelijke tegenstelling, want de oplossing om hieruit te komen is om dit zo gericht mogelijk te doen.”

De ECB voerde vorige week de grootste renteverhoging in de geschiedenis van de euro door om de torenhoge inflatie in te dammen. Elderson herhaalde de boodschap van centralebankpresident Christine Lagarde dat er meer forse renteverhogingen aankomen. Die doen weliswaar niets aan de beschikbaarheid van gas, maar zijn belangrijk om "de geest in de fles" te houden. "Het is belangrijk dat mensen er vertrouwen in hebben dat we onze doelstelling van 2 procent inflatie zullen halen", zegt Elderson. Als het vertrouwen verloren gaat, zou dit een prijsopdrijvende loon-prijsspiraal kunnen veroorzaken.