Premium

Pensioenfondsen beloven: er komt een standaardcode voor klachten

Door Dave Krajenbrink

Foto ter illustratie.

Amsterdam - Als nieuwe voorzitter van de Pensioenfederatie is Ger Jaarsma nu anderhalve maand aan het werk. Inmiddels is de voormalig voorzitter van makelaarsvereniging NVM een flink aantal kennissessies over pensioenen verder. In zijn wittebroodsweken werd hij meteen geconfronteerd met het vroegtijdig vertrek van de Ombudsman Pensioenen Henriëtte de Lange. Zij voelde zich door de Pensioenfederatie niet gehoord in haar kritiek op de pensioenfondsen.