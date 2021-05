’KPN wijst overnamebod af’

Het bod is afkomstig van EQT en Stonepeak Infrastructure Partners, twee investeringsfondsen.

De speculaties over een op handen zijnd overnamebod op KPN zijn al maanden gaande. In arpil meldde de Wall Street Journal soortgelijke geluiden al.

EQT en Stonepeak zouden een bod van €3 per aandeel hebben gedaan, waarbij KPN op €12,5 miljard werd gewaardeerd, exclusief de €5,2 miljard schuld op de balans.

Joost Farwerck, de topman van KPN, zei afgelopen week in een toelichting op de eerste kwartaalcijfers dat welk bod op KPN dan ook voor alle stakeholders van het bedrijf in het beste belang zou moeten zijn.

KPN investeert stevig in zijn telecomnetwerk. Farwerck zei daarover dat het bedrijf op termijn veel waarde gaat creëren. Zo moet 80% van de Nederlandse huishoudens in 2026 kunnen worden aangesloten op het glasvezelnetwerk dat KPN momenteel in een recent aangekondigde joint venture met pensioenbelegger APG aanlegt.

Een analist van Citi schrijft in een door de FT geciteerd rapport dat KPN op €3,50 per aandeel gewaardeerd kan worden.

Een overname van KPN is altijd als zeer onwenselijk en vrijwel onmogelijk gezien door de sector, vanwege de kritische infrastructuur die het bedrijf bezit. KPN heeft ook een sterke beschermingsstichting, die in 2013 en 2014 ook hielp om de Mexicaanse belager Carlos Slim weg te jagen. Slim is wel nog altijd minderheidsaandeelhouder, en zou een cruciale rol kunnen spelen bij ene overnamebod.

Sinds 1 mei is in Nederland juist nieuwe wetgeving ingegaan die bedrijven bij een ongevraagd overnamebod de mogelijkheid biedt om 180 dagen extra bedenktijd in te roepen.

Bovendien zou het ministerie van Economische Zaken en Klimaat moeten instemmen met de overname van kritische infrastructuur.

EQT is een Zweedse private equity-firma en heeft in Nederland al een kleiner telecombedrijf in bezit, Delta.

Stonepeak is een infrastructuurbelegger uit New York die zich zelden in Europa laat zien.