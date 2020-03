Kan verkiezingjaar VS mooi einde krijgen voor beleggers?

Na het neerzetten van een top in februari hebben de aandelenmarkten in de voorbije weken een duikvlucht gemaakt nadat steeds meer landen beperkende maatregelen gingen invoeren om de snelle verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Beleggers begonnen daardoor steeds meer te vrezen voor een diepe recessie.

Volgens Bouhmidi is het opvallend dat historisch gezien de Dow Jones-index tijdens een verkiezingsjaar in de eerste helft in een correctiefase terecht is gekomen met een dieptepunt in mei. Hij wijst er op dat in de tweede helft bijna altijd een aandelenrally volgt die tegen het eind van de zomer gemiddeld ongeveer 5% opleverde.

De grote vraag is volgens Bouhmidi in hoeverre het coronavirus dit verkiezingsjaar die in Amerika begin november gepland staat roet in het eten zal blijven gooien. Hij gaat er van uit dat de voorzetting van het ruimhartige monetaire beleid en de extra stimuleringsmaatregel van de overheden de rust terug gaan brengen op de aandelenmarkten.