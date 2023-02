Premium Het beste van De Telegraaf

Staat bouwt belang in ABN Amro af: hoe zit dat?

Door Gert van Harskamp Kopieer naar clipboard

Al toen de Staat ABN Amro redde, is gesteld dat de overname tijdelijk zou zijn. Ⓒ ANP/HH ABN AMRO BANK N.V. 16.435 -0.66 %

Amsterdam - De Staat gaat een deel van zijn belang in ABN Amro afbouwen. Minister Kaag van Financiën heeft dat vrijdag aangekondigd. Nu is de Staat nog meerderheidsaandeelhouder van de bank, waar het ministerie van Financiën sinds de financiële crisis miljarden euro’s in stak. Gaan we ons geld eindelijk terugkrijgen?