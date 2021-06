’Beurs begint afwachtend’

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren vlak te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook elders in Europa zullen de beurzen waarschijnlijk met kleine koersuitslagen openen. In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten dinsdag overwegend verliezen zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,2 procent lager ondanks een meevallende krimp van de Japanse economie in het eerste kwartaal.

Hunter Douglas reageerde op speculatie in de media dat topman en grootaandeelhouder Ralph Sonnenberg de overnameprijs van 82 euro per aandeel op het bedrijf zou kunnen verhogen. Volgens het Nederlands recht mag een bod echter niet worden verhoogd tot één jaar na het uitbrengen ervan. De speculatie over een mogelijke verhoging van de biedprijs is volgens Hunter Douglas dan ook ongegrond.

Ook houdt Sonnenberg volgens Hunter Douglas voldoende aandelen om een uitkoopprocedure te starten, maar is het nog onzeker of hij dat zal doen. Onder meer aandeelhouder Add Value Fund is niet tevreden met het overnamebod en liet eerder weten zijn stukken niet aan te melden.

Galapagos liet weten met de uitgifte van 10.940 aandelen ruim 325.000 euro te hebben opgehaald. Het uitstaande kapitaal werd verhoogd via de uitoefening van inschrijvingsrechten. Het maatschappelijk kapitaal van het biotechbedrijf bedraagt na de uitoefening dik 354 miljoen euro.

De Europese beurzen sloten maandag gemengd. De AEX-index daalde 0,2 procent tot 718,61 punten en de MidKap won een fractie van een procent tot 1071,09 punten. De beurzen in Londen en Parijs klommen tot 0,4 procent. De graadmeter in Frankfurt bleef vrijwel onveranderd. Ook Wall Street eindigde verdeeld. De Dow-Jonesindex zakte 0,4 procent tot 34.630,24 punten. De brede S&P 500 verloor 0,1 procent en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,5 procent.

De euro was 1,2176 dollar waard, tegen 1,2194 dollar op een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 68,79 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 71,02 dollar per vat.