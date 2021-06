Just Eat gesmuld in winstgevende AEX

De AEX is van een fractie verlies naar 0,6% winst gegaan rond 15.30 uur bij 722,8 punten. Maandag zakte de beursgraadmeter 0,2% na op vrijdag een record te hebben gevestigd.

De AMX loopt zijn verlies in maar noteert og een fractie verlies% naar 1070,1 punten.

De meeste overige Europese beursgraadmeters winnen licht terrein. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC stijgen respectievelijk 0,3%, 0,1% en 0,3%.

In New York startte de S&P 500 met 0,1% winst, de Dow Jones koerst juist een fractie lager, terwijl de Nasdaq 0,5% hoger staat. Marvell Technologies noteert bijna 6% hoger, nadat de chipmaker Wall Street verraste met zijn kwartaalresultaten en het gunstige vooruitzicht. Maandag sloot de Dow Jones 0,4% lager en de Nasdaq-index 0,5% hoger.

’Macro-data centraal’

Siegfried Kok, portfoliomanager bij beleggingsfonds Obam, wijst erop dat beleggers nu vooral in afwachting zijn van economische cijfers. „Er zal een maand lang nog nauwelijks bedrijfsnieuws komen. Macro-economische data moeten uitwijzen hoe snel de economie herstelt van de coronacrisis. Donderdag komt er ook meer zicht op de inflatie in de VS. Als het te hard gaat en duidelijk wordt dat de inflatie weleens lang hoog kan blijven, zal de Fed moeten ingrijpen.”

Van de uitkomst van de monetaire vergadering van de Europese Centrale Bank op donderdag verwacht Kok weinig. De beleidsrente zal niet wijzigen. „De ECB zal wat uitspraken doen hoe zij tegen de inflatie aankijken. Maar ik verwacht niet dat gehint zal worden op een mogelijke afbouw van het steunprogramma.”

,,Als de ECB verwijst naar een mogelijke verkrapping, dan zal dat in monetaire zin voor een kleine aardschok kunnen zorgen”, zegt marktanalist Robbert Manders van broker IG.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen gaat Just Eat Takeaway met een winst van 3,9% aan kop. Donderdag stemmen de aandeelhouders van de Amerikaanse branchegenoot Grubhub over de voorgenomen overname door de maaltijdenbezorger. Er is nogal wat verzet. ,,Een activistische aandeelhouder rammelt aan de poort om het belang van Just Eat in iFoods (rond 33% red.) af te stoten en als Grubhub eruit wordt gehaald, de aandelen verkocht, dan blijft er een bedrijf met veel potentie op een lage waardering over”, aldus Manders. Daarnaast zijn er aandeelhouders van de Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub die de fusieplannen met Just Eat Takeaway via de rechter aanvechten.

,,Voor Europese beleggers is dit een onzeker avontuur; ze weten niet precies hoe de fusie in de Verenigde Staten zal gaan. Europa, dat kennen ze, de VS biedt kansen maar ook onzekerheid”, aldus Manders.

De toeleverancier aan de chipsector Besi en betalingsverwerker Adyen klimmen 1,8%.

KPN levert 4,1% in. Het FD meldt dat EQT en Stonepeak hun overnamepoging definitief hebben gestaakt. De investeringsmaatschappijen geloven niet meer dat deze succesvol kan uitpakken, doordat het telecombedrijf niets voelt voor een overname. Manders: ,,De daling verrast, het was medio mei toch wel duidelijk dat die overname begraven was.”

Olie- en gasconcern Shell volgt met een min van 1,3%.

Bij de middelgrote fondsen staat biotechnologiebedrijf Galapagos met een winst van 2,6% bovenaan. Bodemonderzoeker Fugro bungelt met een verlies van 2,1% onderaan.

Smallcap Vivoryon Therapeutics pakt er 5% bij. Het biotechnologiebedrijf, dat werkt aan een eigen middel tegen Alzheimer, profiteert van het nieuws dat het Alzheimermedicijn van het Amerikaanse Biogen is goedgekeurd voor gebruik in de Verenigde Staten.

Hunter Douglas zakt op de lokale markt met 0,3% naar €83,50. Beleggers reageren op de verklaring van topman en grootaandeelhouder Ralph Sonnenberg de overnameprijs van €82 per aandeel niet te zullen verhogen. Volgens het Nederlands recht mag een bod niet worden verhoogd tot één jaar na het uitbrengen ervan.

Vanaf vandaag kan worden ingeschreven op de beursgang van de maker van waterzuiveringstechnologie NX Filtration. Deze vindt vrijdag plaats.