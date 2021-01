Jacht op ’handige handjes’ geopend

Verhalen achter het nieuws

Hannie uit Frankrijk: De toekomst van onze camping is onzeker

In de rubriek ’Corona in…’ bespreken we de situatie rondom corona in het buitenland, door de ogen van een VROUW-lezeres. Vandaag Hannie Ransijn (69). Ze woont samen met haar man Arie in het Franse Aignan, dicht bij de Pyreneeën, in de regio Occitanie. Hannie heeft een eigen camping.