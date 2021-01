Dit jaar weer kermissen en festivals? Branche heeft hoop, maar eist zekerheid

Om deze zomer festivals te kunnen laten plaatsvinden is op korte termijn groen licht nodig. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Terwijl een aanscherping van de coronamaatregelen in het verschiet ligt, snakken seizoensbedrijven naar een perspectief. „Als we nu niet snel duidelijkheid krijgen, zitten we nog een jaar zonder inkomen”, waarschuwt kermisvrouw Nicole Vermolen.