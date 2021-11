Sport moet ons dichter bij elkaar gaan brengen

Op de laatste dag van de Masters Expo in de Rai, tijdens de afsluitende, ontspannen sterrenlunch in ons Stan Huygens Café, legde fondsbestuurder Joof Verhees uit: „Het Nationaal Fonds voor de Sport is opgericht op initiatief en met steun van het NOC*NSF en de sportbonden, het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en het VSB Fonds.” Hij werd naar de lunch meegenomen door VSB Fonds-directeur Bernt Schneiders, ook voorzitter van de adviescommissie die de organisatie van de Nationale Politie tegen het licht houdt.

„Ons doel is om via sport tot meer integratie en tolerantie te komen”, vervolgde Verhees. „Voor het nieuwe sportfonds benader ik vooral familiefondsen en vermogende particulieren. Velen denken wel vaak aan de sponsoring van kunst en cultuur, maar niet aan sport.”

Kunstverzamelaar jhr. Jan Six van Hillegom met Hermitage/Nieuwe Kerk-directeur Annabelle Birnie. Ⓒ Foto Anko Stoffels

Emmy Stoel, directeur The Grand in Amsterdam, met evenementen-man en Lucas van den Heuvel. Ⓒ Foto Anko Stoffels

Ondanks deze opmerking bleef het gezellig aan de lunchtafel, waaraan toevallig nou net kunst- en cultuurminnaars waren uitgenodigd. De Haagse kunsthandelaar Willem-Jan Hoogsteder en de bekende verzamelaar jhr. Jan Six van Hillegom ontmoetten er Marie-Luce Bree, directeur van het Amsterdamse Grachtenfestival, en Maya Meijer-Bergmans, mede-eigenaar van paleis Soestdijk en buitenplaats Doornburgh in Maarssen. Daar vinden tentoonstellingen plaats, er zijn vergaderruimtes en een eigen restaurant.

Chef-koks Edwin Katz (l.), Margo Reuten en Jarno Eggen. Met hun gastvrijheid zorgden zij niet alleen voor heerlijk eten maar ook voor een hartelijke ontvangst. Ⓒ Foto Anko Stoffels

Uit het Restaurant M op de beurs kwamen liefst drie chef-koks onze gasten verwennen: Edwin Katz van Noble (*) in Den Bosch, Jarno Eggen van De Groene Lantaarn (**) in Staphorst en Margo Reuten van Da Vinci (*) in Maasbracht.

Benno en Kitty Leeser van Gassan Diamonds stonden met 1000 m2 aan vitrines op de Masters Expo. ,,Van ringen van €300 tot horloges van €150.000, alles is hier gewild”, zei Benno. Ⓒ Foto Anko Stoffels

Cultureel ondernemer Hans Duijf zat aan naast Annabelle Birnie, directeur Hermitage Amsterdam en de Nieuwe Kerk. „Wij krijgen geen vaste staatssteun en in corona-tijd moesten we de boer op”, zei ze. Door de trom te roeren heeft ze voor beide locaties al €4,5 miljoen. „Nog lang niet genoeg.” De programmering loopt namelijk door, compleet met meerdere muzikale uitvoeringen in de Nieuwe Kerk: „Die gaan er meer komen.”

Cultureel ondernemer Hans Duijf (l.) met de Haagse kunsthandelaar Willem-Jan Hoogsteder (m.) en NXP-chipfabrikant Maurice Geraets. Ⓒ Foto Anko Stoffels

Ondertussen schoof Maurice Geraets gezellig aan, topman van chipfabrikant NXP, op de lege stoel die pr-dame Marie-Claire van Hessen achterliet nadat ze er al snel vandoor moest. Als laatste arriveerde pr-man Jan Roeland om enkele van de laatste glazen in ons café mee te drinken.