Kredietverzekeraar Atradius ziet einde aan stijgende inflatie

In juli bedroeg de inflatie nog liefst 11,6%. Die toename kwam vooral van die hoge energieprijzen, die zich doorvertalen in de stroomrekening maar ook in producten op de kassabon van de supermarkt. De kans dat die prijsexplosie, mede veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne, zich nu nog eens herhaalt is echter klein, aldus Atradius Economic Research dinsdag in een nieuwe vooruitblik die reikt tot eind 2023.

Dat geldt volgens de kredietverzekeraar die wortels tot in 1925 kent zeker voor alle andere kosten die vanwege de coronapandemie zijn opgelopen. Dergelijke kosten keren niet snel volledig terug.

Atradius, dat in vijftig landen werkt en veel Nederlandse exporteurs in het buitenland verzekert, rekent tot eind 2023 op een toename van de kerninflatie-index met 3,3%. Deze inflatieverwachtingen zijn nog niet losgekoppeld van de streefcijfers die de Europese Centrale Bank hanteert voor zijn ingrepen, waarmee het risico voor de Amsterdamse verzekeraar beperkt is.

Records

Energie steekt er in de totale inflatie uit. In juni bepaalde de energieprijs ruim 40% van de inflatie, waarin duur gas een zeer groot aandeel kreeg. Dinsdag is er een volgend record voor de gemiddelde Nederlandse elektriciteitsprijs: €603,55 per megawattuur. Maandag was die prijs €558, toen al vijftien keer meer dan jaren normaal was. In Duitsland is die prijs al naar €700 per megawattuur gestegen.

Maar de olieprijs, lang goeddeels gekoppeld aan gas en bepalend voor de prijs aan de pomp, vlakt in prijs af. Zij noteert al 20% onder het niveau van de piek van juni dit jaar. Volgens ING is de export van Russische olie groter gebleken dan ingeschat. „Wat betekent dat de oliemarkt niet zo krap is als aanvankelijk werd verwacht”, aldus ING-grondstoffenanalist Warren Patterson. Het helpt ook dat er minder vraag naar de olie is vanwege tragere economische groei in Azië.

ING verlaagt daarom zijn prijsverwachting voor Brent-olie in dit kwartaal van $118 per vat van 159 liter tot $100. En voor volgend kwartaal naar $97 per vat. Begin 2023 blijft die prijs rond $94 cirkelen, aldus ING. Hoog, maar afgekoeld.