Column: Engelse pensioenfondsen op de eerste hulp

Door roelof salomons Kopieer naar clipboard

De Britse minister Kwasi Kwarteng (Financiën) heeft inmiddels als bijnaam ‘Kamikwasi’ Ⓒ ANP/HH

Een bizarre U-bocht. Deze week brak alle records. Het is u vast niet ontgaan, de economische ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk gaan in een extreem tempo. Tegen de tijd dat u deze column leest kan het kabinet zijn opgestapt. Kan de valuta 10% hoger of lager staan. Kan het IMF steun hebben gegeven. Alles is mogelijk.