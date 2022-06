In memoriam: Wim Dik, de eerste topman van KPN

Sterren

Voormalig Fleetwood Mac-toetsenist Brett Tuggle (70) overleden

Brett Tuggle, die ruim 21 jaar toetsenist was bij liveoptredens van Fleetwood Mac, is op zeventigjarige leeftijd overleden. Zijn zoon laat aan muziekblad Rolling Stone weten dat zijn vader zondag is gestorven aan de gevolgen van kanker.