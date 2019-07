Winstwaarschuwing van branchegenoot Randstad

Analisten denken dat de jaarwinst van de uitzender uitkomt tussen de £156,5 en 168 miljoen. De branchegenoot van Randstad waarschuwt nu dat een winst aan de onderkant van die range waarschijnlijk is.

In het eerste halfjaar kwam de winst van Page nog wel 7,4% hoger uit dan in dezelfde periode in 2018. In het Verenigd Koninkrijk ging het winstcijfer juist 2% omlaag, in China daalde de winst van Page met 1%.

Uitzenders beleven een zware week op de beurs. Dinsdag zette Goldman Sachs Randstad in één klap van de koop- op de verkooplijst, en werd duidelijk dat de Nederlandse markt voor de vierde maand op rij is gekrompen.