Man denkt elektrische BMW te kopen, maar wordt opgelicht door hacker: bijna €36.000 schade

Amsterdam - Een Australische man die woonachtig is in Nederland, heeft een flink trauma overgehouden aan de aankoop van zijn nieuwe BMW. Hij vond de auto via autoscout24 en sprak met de dealer een verkoopprijs van €27.900 af. Er werd een aanbetaling van €1000 gedaan, maar daarna ging het mis. De overige €26.900 kwam namelijk terecht bij een hacker.

De opgelichte man neemt voortaan waarschijnlijk de trein. Ⓒ Getty Images