Omzetgroei bij moederbedrijf Facebook beter dan verwacht, winstdaling valt mee

De opbrengsten gingen met 3% omhoog naar 28,6 miljard. Vooraf was er rekening mee gehouden met een omzet van $27,7 miljard.

De daling van de winstgevendheid was beter dan verwacht. De winst per aandeel viel terug van $2,72 een jaar eerder naar $2,20. In doorsnee werd een grote afname naar $2.03 voorzien.

De resultaten van Meta kregen nabeurs een enthousiast onthaal. Het aandeel schoot bijna 10% omhoog.