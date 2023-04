Omzetgroei en prognose moederbedrijf Facebook beter dan verwacht

De opbrengsten gingen met 3% omhoog naar 28,6 miljard. Vooraf was er rekening mee gehouden met een omzet van $27,7 miljard.

De winst per aandeel viel terug van $2,72 een jaar eerder naar $2,20. In doorsnee werd een grotere afname naar $2.03 voorzien.

Verder was het aantal dagelijkse gebruikers een opsteker. De toename naar iets meer dan 2 miljard was groter dan de consensus van analisten.

Meta gaat er van uit in het lopende kwartaal de opbrengsten verder op te voeren. De prognose voor de omzet ligt tussen de $29,5 miljard en $32 miljard.

Banen schrappen

Analisten vreesden juist tegenvallende cijfers. Meta meldde in maart namelijk nog eens 10.000 extra banen te schrappen om kosten te besparen. In november had het bedrijf al gezegd dat er 11.000 arbeidsplaatsen gingen verdwijnen. Vaak zijn snel op elkaar volgende grote ontslagrondes een teken dat het niet zo goed gaat met een bedrijf.

Meta lijkt er nu echter van te profiteren dat de digitale advertentiemarkt in deze economisch onzekere tijden juist verschuift naar beproefde platforms zoals Facebook en Instagram. Veel bedrijven steken hun advertentiebudgetten liever in reclames via Facebook en Instagram dan dat ze op een andere manier iets nieuws uitproberen.

De resultaten van Meta kregen nabeurs een enthousiast onthaal. Het aandeel schoot bijna 10% omhoog.