’Populaire kinderopvang bij de boer gehinderd door starre regels’

Het aantal agrarische bedrijven met kinderopvang is van 2007 tot 2022 gegroeid van twintig naar 263. De omzet van deze bedrijven is in die vijftien jaar gestegen van €4 miljoen naar €115 miljoen nu. De ontwikkeling dreigt ondanks de populariteit stil te vallen vanwege de strenge regels.

Zo blijkt het in veel gemeenten lastig te zijn vergunning te krijgen, omdat agrarische kinderopvang voor sommige overheden nog een nieuw fenomeen is. Daarnaast maken regels omtrent multifunctionele landbouw groei van agrarische kinderopvangbedrijven vaak onmogelijk, aldus LTO Noord. Veel ondernemers willen het aantal dieren afbouwen en het aantal kinderopvangplekken uitbreiden. Omdat de neventak kinderopvang dan groter wordt dan de hoofdtak veehouderij, is dat verboden.

Wachtlijsten

Als de regelgeving niet versoepelt, zullen duizenden ouders en kinderen de dupe worden, aldus de land- en tuinbouworganisatie. De meeste boeren en tuinders met kinderopvang hebben nu namelijk al te maken met lange wachtlijsten.

„Veel mensen vinden boerderijen leuk”, zegt bestuurder Karolien Hupkes van LTO Noord. „Niet alleen de dieren. Maar de ruimte, het buiten zijn en het prachtige uitzicht. Daarom kiezen steeds meer ouders voor agrarische kinderopvang. Zo komen kinderen in contact met het buitenleven. Als agrarische sector zijn we daar ook erg blij mee. Zo blijven we in verbinding met de samenleving.”