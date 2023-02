Ook rechterlijke macht schuldig aan onderbetalen vrouwen

Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit, op verzoek van het ministerie van Justitie, de Raad voor de Rechtspraak, het OM en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.

Zodra de rechters en officieren zijn benoemd, verdwijnt die loonkloof wel. Ook is er in de leeftijdscategorie 26 tot 35 jaar geen beloningsverschil gevonden. Bij hogere leeftijdsgroepen is het verschil juist groter dan gemiddeld.

Correctie

Om het salaris eerlijk te kunnen vergelijken, is gecorrigeerd voor het aantal uren per week, het type werkzaamheden en de hoeveelheid werkervaring. Zonder deze correctie is het salarisverschil 7,7%.

Een fout die vaak wordt gemaakt door werkgevers is door het loon te baseren op het eerder verdiende salaris. Maar zo hou je de loonkloof juist in stand, stellen de onderzoekers. Voor het juist inschalen van kandidaten kan beter naar andere factoren worden gekeken.