'Winstreeks Wall Street houdt aan'

De Chinese overheid heeft maatregelen aangekondigd om de investeringen in infrastructuur verder aan te jagen. Het gaat om een poging van Peking om afzwakkende economie op gang te houden te midden van alle handelsspanningen. Lokale Chinese overheden kunnen voor financiering van projecten voortaan gebruik gaan maken van speciale leningen.

Trump heeft wederom duidelijk gemaakt dat hij vindt dat de rentes in de Verenigde Staten omlaag kunnen. Via Twitter beklaagde hij zich over de koepel van centrale banken in de VS, de Federal Reserve, die volgens hem te hoge rentetarieven hanteert. Verder beschuldigde de president Europa en andere economisch machtsblokken van het manipuleren van de waarde van valuta. Daarvan zouden de VS de dupe zijn.

Overnames

Beyond Meat staat in de schijnwerpers. JPMorgan heeft het advies voor de maker van vleesvervangers verlaagd. Beyond Meat maakte recent zijn beursdebuut en is sindsdien zo hard in waarde gestegen dat het aandeel volgens de analisten van de bank nu eigenlijk overgewaardeerd is.

Er is daarnaast nog overnamenieuws. Apollo Global Management koopt fotodeeldienst Shutterfly. Daarmee is zo'n 2 miljard dollar gemoeid. Verder heeft Apple een deal gesloten met chipconcern Broadcom over de levering van componenten. Ook zijn de ogen gericht op Tesla. De maker van elektrische auto's houdt dinsdag zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

Wall Street is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. De overeenkomst tussen de VS en Mexico over de aanpak van migratie gaf steun aan het sentiment. De invoering van importheffingen op Mexicaanse producten van 5 procent is daardoor voor onbepaalde tijd opgeschort. De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent hoger op 26.062,68 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 2886,73 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 1,1 procent tot 7823,16 punten.