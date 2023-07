Opsteker woningkopers: hypotheekrente met vaste looptijd dit jaar stabiel

Alleen de variabele rente stijgt gestaag. Die volgt min of meer de ECB-rente, die onlangs weer met 0,25 procentpunt is verhoogd. Was de gemiddelde variabele rente in januari nog 3,40%, nu is dat 4,95%, blijkt uit een overzicht van de Van Bruggen Adviesgroep.

Bij rentetarieven met vaste looptijd is er niet zoveel verschil. Voor een hypotheek met NHG waarbij de rente 10 jaar wordt vastgezet werd in januari gemiddeld 4,23% betaald en nu 4,25%. Al het hele jaar beweegt deze rente zich in de smalle bandbreedte tussen 4 en 4,30%. Voor 20 jaar vast was dat 4,21% in januari en 4,23% nu.

Schrikeffect

Op de huizenmarkt is te merken dat de hypotheekrente is gestabiliseerd. Kopers hielden zich aan het begin van het jaar nog in, geschrokken van de hard gestegen hypotheekrente. Dat effect is voorbij. Kopers bieden weer meer en bieden ook weer vaker over.

Of de hypotheekrente in de rest van het jaar ook stabiel blijft, hangt volgens Van Bruggen af van de inflatie. Daalt die niet voldoende als reactie op het rentebeleid van de ECB, dan kunnen de vaste hypotheekrentetarieven in het najaar weer stijgen, denken de hypotheekadviseurs. Daalt de inflatie wel snel tot het gewenste niveau van 2%, dan kan ook de hypotheekrente dalen.

