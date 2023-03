Bankenonrust doet huizenkoper goed: ’Vraag nu hypotheekofferte aan’

De oorzaak is volgens de hypotheekexpert aan de toestand te wijten rondom de Silicon Valley Bank in de Verenigde Staten, die door Washington moest worden gered. Ook kijkt hij naar effecten van de Zwitserse Credit Suisse die in de problemen raakte. Noorlag: „En als gevolg van de daardoor lagere marktrentes hebben nu ongeveer twee van de vijf hypotheekverstrekkers hun hypotheekrentes verlaagd.” Noorlag denkt niet dat het daarbij blijft. „Ik verwacht dat er meer volgen. De gemiddelde tien jaar vaste hypotheekrente staat nu op 4,27%, dat is 5 honderdste lager dan vorig week.”

Spannende tijd

Noorlag noemt daarnaast nog als reden dat de ECB donderdag de rente met een half procent heeft verhoogd, en dit keer onomstreden in het midden liet of er nog meer renteverhogingen volgen. „Voorheen was het wél heel duidelijk dat er meer aan zouden komen.” Toch vindt hij het voor de hypotheekrente een spannende tijd. „De inflatie is nog steeds aan de hoge kant. Normaal gesproken durf ik wel een voorspelling te doen, maar dat vind ik nu lastig, zeker voor de middellange termijn. Het is eerst afwachten of de rust in de bankenwereld wederkeert.”

Zijn tip voor wie een huis wil kopen: vraag in ieder geval op tijd een offerte aan. „Dan staat die lagere hypotheekrente maar vast, zeker goed als de rente toch weer gaat stijgen.” En áls de rente onverhoopt verder inzakt, dan is er altijd nog de mogelijkheid om een nieuwe offerte aan te vragen, sowieso bij een andere geldverstrekker. Noorlag: „Let dan wel op de kleine lettertjes, want soms moet je annuleringskosten betalen als je niet voor de reeds gegeven offerte gaat.”