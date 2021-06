Analyse: Meer uren werken enige uitweg voor KLM om te overleven?

Hoe lang is het biertje of wijntje bij Air France en KLM nog gratis aan boord op Europese vluchten? Hoewel topman Ben Smith van de Nederlands-Franse luchtvaartmaatschappij maandag stelde dat de First Class bij Air France zal blijven, is vliegen zeker op afstanden van maximaal een paar uur een massaproduct geworden. Wat onderscheidt KLM nog van Transavia of Easyjet op een vlucht naar Ibiza?