Premium Het beste van De Telegraaf

Titanenstrijd tussen grootste vliegtuigbouwers KLM brengt Boeing slag toe

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Het Amerikaanse Boeing heeft deze week een zware klap gekregen van haar tot nu toe trouwe klant KLM, dat koos voor het Europese Airbus. Dat haalde deze week ruim driehonderd bestellingen binnen ten koste van de Amerikanen. Het was een week vol industriepolitiek van het hoogste niveau met ’toys for the boys’.