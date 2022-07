Fed wil tempo renteverhogingen terugschroeven

Fed-president Jerome Powell liet in zijn toelichting op het rentebesluit weten dat de effecten van de snelle en grote renteverhogingen voor een deel nog zichtbaar moeten worden. Hij hintte erop dat de komende verhogingen niet meer zo groot zullen zijn en sterk gaan afhangen van data.

Gematigd

Vermogensbeheerder Renco van Schie van Valuedge noemt de uitspraken duidelijk wat gematigder dan verwacht. „Daarom zie je de aandelenkoersen verder stijgen en de obligatierentes en dollar omlaag gaan.” Hij wijst erop dat de markt nu een renteverhoging van 50 basispunten in september voorziet. „Maar het zou lager kunnen worden als economische data tegenvallen en de inflatiecijfers meevallen.”

Half juni verhoogde de Fed de rente ook al met 0,75 procentpunt. Sinds begin jaren tachtig heeft de centrale bank niet meer zo snel de rente verhoogd.

Arbeidsmarkt sterk

In de verklaring bij het rentebesluit staat dat de Fed de inflatie zeer aandachtig blijft volgen. De oorlog in Oekraïne zorgt voor een toename van de inflatie en tegelijkertijd voor druk op de economische activiteiten, aldus de beleidsmakers. De uitgaven van bedrijven en consumenten zijn daardoor iets afgenomen, merkt de centrale bank op, maar de arbeidsmarkt is nog altijd sterk. Daarmee geeft de Fed aan dat er ruimte was voor nog een forse verhoging.

Door de rentestap staat de beleidsrente op 2,25 tot 2,5 procent. De verhoging was unaniem, in tegenstelling tot de vorige stap. Toen was een beleidsmaker niet overtuigd van de noodzaak van zo’n grote verhoging.