Premium Het beste van De Telegraaf

Onderzoek Pensioen3daagse: ’Vooral overheid moet kar trekken bij regelen goed pensioen’

Door Dave Krajenbrink Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Nog maar een derde van de Nederlanders voelt zichzelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen pensioeninkomen. Dat is opmerkelijk, want tien jaar geleden vond nog ruim de helft dat het zelf verantwoordelijk was voor de eigen oudedagsvoorziening. Steeds meer mensen vinden dat de overheid, pensioenfondsen en verzekeraars moeten zorgen dat de oudedagvoorziening is geregeld.