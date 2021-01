Oud-werkgeversvoorman Hans de Boer (66) overleden

Twee termijnen was De Boer VNO-voorman. Hij begon op 1 juli 2014 met veel tamtam toen hij in zeven interviews zijn visitekaartje afgaf. Daarin leek hij afstand te nemen van het Sociaal Akkoord dat door zijn voorganger met kabinet en vakbonden was afgesloten.

De Boer was eerder ook al voorzitter geweest van MKB-Nederland, de belangenorganisatie van het midden- en kleinbedrijf. In die jaren, van 1997 tot en met 2003, aarzelt hij ook niet om een steen in de vijver te gooien van de polder als hij dacht dat daarmee de belangen van ondernemers gediend waren. De econoom De Boer was bij VNO-NCW aangetrokken om de binding met de kleinere ondernemers weer te versterken.

Als VNO-voorzitter was De Boer nauw betrokken bij de totstandkoming van een pensioenakkoord en de deelname aan de klimaatafspraken. Hij maakte zich hard voor de afschaffing van de dividendbelasting, ook toen dat standpunt zeer controversieel geworden was.

Lees hier ons in memoriam van Hans de Boer:

Bekijk ook: Hij had zijn hart zó op de tong dat ministers eraan moesten wennen

Reactie VNO

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland brachten maandag het bericht van zijn plotselinge overlijden naar buiten. „De besturen en de medewerkers van VNO-NCW en MKB-Nederland zijn geschokt en vol verdriet over zijn plotselinge overlijden, slechts vier maanden nadat hij afscheid nam als voorzitter van de ondernemersvereniging.”

„Met Hans verliezen we iemand die het hart zo ontzettend op de juiste plaats had zitten”, zegt zijn opvolger bij VNO-NCW Ingrid Thijssen. „Hij was sociaal betrokken, rechtdoorzee, creatief en hij heeft zich jarenlang met een groot gevoel voor humor en enorme overgave ingezet voor het ondernemerschap in Nederland.”

Reactie Rutte

„Met grote droevenis heb ik vernomen dat Hans de Boer is overleden”, reageerde premier Mark Rutte. „Een dierbare vriend met een echt ondernemershart, die zich vol overgave en energie inzette voor het Nederlandse bedrijfsleven. Ik wens zijn naasten veel sterkte in deze zware tijd. We gaan hem enorm missen.”

Trotser

In zijn afscheidsinterview vertelde hij hoe belangrijk hij het vond om met zijn achterban op handelsmissie te gaan in het buitenland. In de zes jaar dat hij VNO-baas was bezocht hij meer dan vijftig landen. De Boer vond dat ondernemers trots mogen zijn op de economische kracht van Nederland.

Hameren op ’het verdienvermogen’ van Nederland, zag hij als zijn grootste verdienste in zijn VNO-jaren. „We zijn echt een bijzonder land dat economisch gezien zwaar boven zijn gewichtsklasse bokst.” Zijn bijdrage daaraan was: „Dat we een beetje trotser, zelfbewuster zijn geworden.”

Tijdens de coronacrisis bleef De Boer enkele maanden langer aan. Op 1 september ging hij met pensioen. Ingrid Thijssen volgde hem op als voorzitter van VNO-NCW.