FRANKFURT - Heel even werd gehoopt dat de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag het doekje voor het bloeden voor spaarbanken iets zou vergroten. Helaas voor banken met veel spaargeld, waaronder die in Nederland, gebeurde dat niet. En vooral helaas voor spaarders, voor wie de kans op een negatieve spaarrente weer iets groter is geworden.