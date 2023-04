Havens Terneuzen en Vlissingen groeien niet meer door oorlog Oekraïne

De daling is opmerkelijk, want sinds het derde kwartaal van 2020, het hoogtepunt van de coronacrisis, bleef de goederenoverslag kwartaal na kwartaal stijgen met 2022 als absoluut hoogtepunt sinds de drie Belgisch-Nederlandse havens vijf jaar geleden fuseerden. Anderzijds zag North Sea Port in de tweede helft van vorig jaar al wel dat het groeitempo aan het afzwakken was en begin dit jaar verwachtte de fusiehaven dat de goederenoverslag naar 5 tot 6 miljoen ton per maand zou normaliseren.

De EU-sancties tegen Rusland laten zich in de overslag steeds verder voelen. Rusland is na dit eerste kwartaal de zevende handelspartner van North Sea Port geworden. Voor de oorlog stond Rusland nog op nummer 1. Overigens is een deel van het verlies wel opgevangen door met namelijk extra overslag vanuit Australië.

Petroleum en chemie

Met name de daling van vloeibare bulk (-13,9%) zorgt voor de lagere kwartaalcijfers en komt uit op 3,6 miljoen ton. De daling is te zien bij de vloeibare petroleumproducten en de chemische basisproducten.

De overslag van droge bulk kent een kleine stijging (+1%) en bedraagt 9,5 miljoen ton. De oliehoudende zaden en de ertsen nemen toe, de overslag van steenkool, gips, meststoffen, cement en schroot juist af.

Overslag van groente en fruit per container is wel toegenomen. De daling van overige goederen die per container worden vervoerd was echter zo groot, dat de totale containeroverslag in Terneuzen, Vlissingen en Gent daalde met 5,7%.

Auto’s

Stukgoed daalt licht (-4,1%) tot 2,5 miljoen ton goederen. Het gaat over een daling van staal en een lichte daling van groenten en fruit in breakbulk. Ook de overslag van roll on/roll off-vervoer zoals auto’s en machines is met 8,5% afgenomen tot 0,9 miljoen ton.

Ook aan de groei van de overslag via de binnenvaart is een einde gekomen. De totale overslag via binnenvaart bedroeg in het eerste kwartaal van 2023 15,3 miljoen ton, een daling van 6,7%. Deze dip is voornamelijk op te tekenen in de overslag van droge bulkgoederen.

Prognose

Het havenbedrijf van North Sea Port houdt vast aan een prognose 5 tot 6 miljoen ton aan goederenoverslag via zeevaart per maand. Daarbij is de verwachting dat de handel met Rusland en Oekraïne verder afneemt.