Bittere beurslunch door coronazorgen

De AEX stond om tien over twaalf 1,9% lager op 559 punten. De AMX daalde 1,3% naar 802,8 punten. De koersenborden in Londen (-2,3%), Frankfurt (-1,3%) en Parijs (-2,2%) kleurden eveneens donkerrood.

De beurzen in New York openen afgaande op de futures om half vier naar verwachting 0,2% tot 0,6% in de min.

Beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management wijst erop niet alleen de zorgen over het coronavirus weer meer op het netvlies van beleggers kwamen. „Beleggers negeerden eerder deze maand de vele moeilijkheden. Zo zullen de spanningen tussen de VS en China in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen waarschijnlijk verder oplopen. En het politieke gesteggel rond het nieuwe Amerikaanse stimuleringsprogramma duurt maar voort.”

Hoewel voorzitter Nancy Pelosi van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden donderdagavond nog zei dat de ideeën hierover tussen beide partijen mijlenver uit elkaar liggen, vertrouwt Schutte erop dat een akkoord niet lang op zich zal laten wachten. „Ze willen hun spierballen laten zien, maar uiteindelijk komen ze er wel uit.”

Tegenvallend economische nieuws uit China, waar de detailhandelsverkopen in juli met 1,1% zijn gedaald, kwam het sentiment ook niet ten goede. Verder bleek dat de Nederlandse economie in het afgelopen kwartaal met 8,5% is gekrompen.

In de volledig rode AEX belandde Aegon met een verlies van 4,5% onderaan. De verzekeraar kelderde donderdag al ruim 15% na tegenvallende kwartaalcijfers.

ABN Amro zakte 4,3%. Het bankaandeel liep eerder deze week flink op na harde ingrepen bij de zakenbank.

Biotechnologiebedrijf Galapagos werd 3,9% afgewaardeerd. De AEX werd eveneens gedrukt door zwaargewicht Royal Dutch Shell (-3%).

Air France KLM (-5%) was de grootste daler bij de middelgrote fondsen. Beleggers schrokken van het besluit van het Verenigd Koninkrijk dat reizigers uit onder meer Frankrijk en Nederland verplicht veertien dagen in zelfisolatie moeten. Frankrijk heeft inmiddels tegenmaatregelen aangekondigd. Dat Parijs en het gebied rond Marseille tot ’rode’ zones met een hoog risico op coronabesmettingen zijn uitgeroepen, deed de koers van Air France KLM eveneens bepaald geen goed.

PostNL was de grootste winnaar met een stijging van 3,1. Vermogensbeheerder Jefferies verhoogde het koersdoel voor de post- en pakjesbezorger van €1,80 naar €2,60 bij een ongewijzigd ’houden’-advies.

Flow Traders pluste 1,8%. Het handelshuis profiteerde in het tweede kwartaal opnieuw van verhoogde handelsvolumes door onrust op de financiële markten tijdens de coronacrisis. Wel was dat voordeel aanzienlijk minder groot dan in de eerste drie maanden van het jaar, toen de grote koersval in maart voor veel extra handelsbewegingen zorgde.

