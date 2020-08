Code rood voor KLM op flink lagere beurs

Rond 11.00 uur stond de AEX-index 2,2% lager op 557,7 punten. De AMX daalde 1,7% naar 799,5 punten. De koersenborden in Londen (-2%), Parijs (-2%) en Frankfurt (-1,2%) kleurden eveneens rood.

Elders lieten de aandelenmarkten een verdeeld beeld zien. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,2% hoger. Op Wall Street eindigde de Dow Jones-index 0,3% in het rood. Netwerkgigant Cisco maakte een koersval van ruim 11% na tegenvallende kwartaalcijfers. Techbeurs Nasdaq ging 0,3% hoger de dag uit. De beurzen in New York openen vanmiddag naar verwachting 0,2% tot 0,8% in de min.

Beleggers waren nog steeds in afwachting van de verlenging van het steunpakket voor Amerikanen die getroffen zijn door de coronacrisis. In Nederland gingen afgelopen kwartaal liefst 322.000 banen verloren. Vanochtend bleek ook dat de Nederlandse economie in het afgelopen kwartaal met 8,5% is gekrompen.

In de volledig rode AEX was ABN Amro (-5%) de grootste verliezer. Het bankaandeel liep eerder deze week flink op na harde ingrepen bij de zakenbank.

Aegon ging 3,6% achteruit. De verzekeraar kelderde donderdag al ruim 15% na tegenvallende kwartaalcijfers.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield gaf ook 3,6% prijs. Staalfabrikant ArcelorMittal werd 3,2% afgewaardeerd. De AEX werd eveneens gedrukt door zwaargewicht Royal Dutch Shell (-3,2%).

In de AMX was PostNL de grootste winnaar met een stijging van 2,8% naar €2,49. Vermogensbeheerder Jefferies verhoogde het koersdoel voor de post- en pakjesbezorger van €1,80 naar €2,60 bij een ongewijzigd ’houden’-advies.

Flow Traders pluste 2,1%. Het handelshuis profiteerde in het tweede kwartaal opnieuw van verhoogde handelsvolumes door onrust op de financiële markten tijdens de coronacrisis. Wel was dat voordeel aanzienlijk minder groot dan in de eerste drie maanden van het jaar, toen de grote koersval in maart voor veel extra handelsbewegingen zorgde.

Air France KLM (-5,5%) was de grootste daler bij de middelgrote fondsen. Ook elders in Europa stonden luchtvaartaandelen onder druk. Beleggers schrokken van het besluit van het Verenigd Koninkrijk dat reizigers uit onder meer Frankrijk en Nederland verplicht veertien dagen in zelfisolatie moeten. Frankrijk dreigde de Britten al met tegenmaatregelen. Dat Parijs en het gebied rond Marseille tot ’rode’ zones met een hoog risico op coronabesmettingen zijn uitgeroepen, deed de koers van Air France KLM eveneens bepaald geen goed.

