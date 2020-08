Donderwolken treffen beleggers hard

De AEX sloot 1,6% lager op 560,8 punten. De AMX daalde 0,7% naar 807,3 punten. De koersenborden in Londen (-1,6%), Frankfurt (-0,8%) en Parijs (-1,5%) kleurden eveneens rood.

Bij sluiting van de Europese beurzen stond de Dow Jones-index vlak en de Nasdaq-index 0,2% lager.

Directeur Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer schrijft de verliezen allereerst toe aan de toegenomen zorgen over het coronavirus. „Het aantal besmettingen neemt weer toe en dat gaan we over enkele weken terugzien in hogere sterftecijfers en ic-opnames. Een totale lockdown krijgen we waarschijnlijk niet meer, maar voor steeds meer regio’s zoals nu weer Parijs gelden beperkende maatregelen. En het VK heeft besloten reizigers uit onder meer Frankrijk en Nederland te verplichten veertien dagen in zelfisolatie te gaan.”

Dat de Democraten en Republikeinen nog altijd geen akkoord hebben bereikt over een nieuw steunpakket, vindt Bender ook zorgelijk. „Dit schaadt de consumentenbestedingen in de VS. Het aflopen van de steun van $600 per week voor werklozen eind juli zag je al terug in de tegenvallende detailhandelsverkopen in die maand, omdat consumenten hierdoor voorzichtiger worden.”

De verkiezingsstrijd in de VS zorgt volgens de vermogensbeheerder eveneens voor onzekerheid. „Zo probeert Trump de postbedrijven te verzwakken, zodat ze niet in staat zijn stemmen per post te faciliteren. Het kan ook lang duren voordat de definitieve uitslag van de presidentsverkiezingen op 3 november bekend wordt, omdat Trump in diverse staten zal protesteren tegen een voor hem slechte uitslag.”

Tegenvallend economische nieuws uit China, waar de detailhandelsverkopen in juli met 1,1% zijn gedaald, kwam het sentiment ook niet ten goede. Verder bleek dat de Nederlandse economie in het afgelopen kwartaal met 8,5% is gekrompen.

In de AEX eindigde de belegger in winkelcentra Unibail-Rodamco-Westfield met een verlies van 6,6% onderaan, in reactie op de strengere coronamaatregelen.

Galapagos verloor 4%. Het biotechnologiebedrijf had zich de afgelopen dagen juist weer wat hersteld van enkele beroerde weken.

ABN Amro zakte 3,5%. De bank liep eerder deze week flink op na harde ingrepen bij de zakenbank.

Aegon verloor 2,6%. De verzekeraar kelderde donderdag al ruim 15% na tegenvallende kwartaalcijfers.

Heineken, dat koersmatig niet profiteerde van de tropische hitte in de afgelopen anderhalve week, leverde 1,8% in.

Bekijk ook: Belegger snakt niet naar bier en ijs

Air France KLM (-5,8%) was de grootste daler bij de middelgrote fondsen. Beleggers schrokken van het quarantainebesluit van het Verenigd Koninkrijk. Dat Parijs en het gebied rond Marseille tot ’rode’ zones met een hoog risico op coronabesmettingen zijn uitgeroepen, deed de koers van Air France KLM eveneens bepaald geen goed.

Flow Traders ging aan kop met een stijging van 4,2%. Het handelshuis profiteerde in het tweede kwartaal opnieuw van verhoogde handelsvolumes door onrust op de financiële markten tijdens de coronacrisis. Wel was dat voordeel aanzienlijk minder groot dan in de eerste drie maanden van het jaar, toen de grote koersval in maart voor veel extra handelsbewegingen zorgde.

Pharming steeg 1,7%. De biofarmaceut had de afgelopen dagen de fraaie winst van maandag weer deels ingeleverd. Toen werd bekend dat het onderzoek naar de werking van zijn medicijn bij een grotere groep patiënten was begonnen.

Bekijk ook: Pharming maakt stap in race om coronamedicijn

PostNL klom 1,3%. Vermogensbeheerder Jefferies verhoogde het koersdoel voor de post- en pakjesbezorger van €1,80 naar €2,60 bij een ongewijzigd ’houden’-advies.

Hoe pakt het kabinet de coronacrisis tot nu toe aan? En hoe moeten Rutte en co. met deze historische krimp omgaan in de begroting die op Prinsjesdag naar buiten komt? Martin Visser praat erover in een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van centen:

Wilt u dagelijks het belangrijkste financiële nieuws via de mail ontvangen. Schrijf u dan in voor de dagelijkse DFT Nieuwsbrief.