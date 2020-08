CPB iets optimistischer over economie, maar: ’ongekend harde’ klap

Een paar maanden geleden rekende het CPB nog op meer dan 6 procent krimp voor de Nederlandse economie, maar die verwachtingen zijn iets naar boven bijgesteld. In 2021 voorziet het planbureau dan weer een herstel van meer dan 3 procent.

Maar dat betekent niet dat de Nederlandse economie dan al weer uit de zorgen is, waarschuwt CPB-directeur Pieter Hasekamp. „Geen misverstand: deze klap is ongekend hard, en moet zich nog grotendeels laten voelen. Werkloosheid en faillissementen reageren met vertraging op de crisis, die klap moet eigenlijk nog komen.”

De werkloosheid zal in 2021 dan ook blijven stijgen, tot 6,5 procent. En in het sombere ’tweedegolfscenario’ dat het CPB ook heeft berekend zelfs tot 10 procent. In dat scenario voorzien de rekenmeesters overigens ook geen economisch herstel in 2021. Na een krimp van ruim 6 procent dit jaar, volgt dan nog een klap van ruim 3 procent komend jaar.

Hasekamp waarschuwt mensen om voor de gevolgen van de coronacrisis zich blind te staren op de economische cijfers: „Burenhulp, familiebezoek, thuisonderwijs: het laat zich allemaal niet in economische groeicijfers vangen. De coronacrisis heeft grote gevolgen voor zaken die raken aan de kwaliteit van het bestaan: we missen het vieren van een bruiloft of jubileum, de theater- en concertpodia zijn leeg, en er zijn grote zorgen over eenzaamheid in verpleeghuizen.”

De gevolgen van de coronacrisis komen pas volgend jaar tot uiting in de koopkrachtplaatjes. Het CPB rekent op een fors lagere loonstijging, waardoor de koopkracht ook maar met 0,4 procent zal plussen als het kabinet niet bijstuurt met lastenverlagingen.

De koopkrachtplaatjes van dit jaar zijn nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van voor de coronacrisis: door de bank genomen gaat een huishouden er met 2,2 procent op vooruit. Dat komt omdat het planbureau rekent met zogenoemde statische koopkracht: dat betekent dat ervan wordt uitgegaan dat iemands situatie gedurende het jaar niet verandert. Een werkende houdt zijn baan, een gepensioneerde blijft gepensioneerd en een werklozen blijven werkloos. „Bij de interpretatie van deze cijfers dient bedacht te worden dat ontslagen en weggevallen omzet van zelfstandigen voor een groot aantal mensen een sterk inkomensverlies veroorzaken en dat de overheid een deel van de loonkosten heeft overgenomen”, waarschuwt het CPB dan ook.

De raming van het planbureau wordt door het kabinet gebruikt als uitgangspunt bij het maken van de begroting voor komend jaar.