Huizen ruim 80% duurder geworden in 8 jaar

Het statistiekbureau zag de prijsstijging in 2019 iets afvlakken, maar sindsdien weer aantrekken. Het CBS gebruikt voor het onderzoek data van het Kadaster over bestaande particuliere koopwoningen. Vaak wordt de koopakte van een huis pas enkele maanden na de verkoop ingeschreven in het Kadaster.

Cijfers die bijvoorbeeld makelaarsvereniging NVM naar buiten brengt, zeggen daarom meer over de recente huizenprijsstijgingen.

In juni 2013 bereikten de huizenprijzen een dieptepunt, sindsdien zijn ze alleen maar gestegen. Een huis is nu bijna 81% duurder dan in juni 2013.

Minder verkocht

Vanwege de hoge prijzen worden er een stuk minder huizen verkocht. In september registreerde het Kadaster 17.575 transacties, bijna 15% minder dan een jaar eerder.

In de eerste maanden van 2021 waren er nog wel 3% meer transacties dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt vooral doordat de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 omlaag ging voor jonge huizenkopers. Zij wachtten massaal tot januari.

Bekijk ook: Wanhopige woningkoper kiest vaker voor aflossingsvrije hypotheek

Flevoland hardste stijger

Gekeken naar het hele derde kwartaal was sprake van 13,4% minder transacties dan een jaar ervoor en lagen de prijzen 17,5% hoger. In de provincie Flevoland stegen de prijzen het hardst met bijna 22%. In elke provincie ging de prijs van een huis meer dan 15% omhoog.

Van de vier grote steden was de prijsstijging alleen in Utrecht groter dan het landelijke gemiddelde met 18,9%. In Amsterdam werden huizen ’slechts’ 15% duurder.