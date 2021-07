Ⓒ ANP/HH

In het bruine riet bij Polder IJdoorn, net aan de rand van Durgerdam, zie ik iets bewegen. Het is een klein vogeltje, moeilijk te zien wat het is. Met het blote oog lijkt het een saaiig, bruin beestje. Snel pak ik mijn kijker erbij, want ik ben toch wel nieuwsgierig.