Italiaanse inval bij ArcelorMittal

ArcelorMittal heeft in Italië onder meer de Ilva-fabriek in Tarente. Het staalbedrijf wil zich uit die fabriek terugtrekken omdat Italië een bescherming tegen milieuclaims introk. Zonder die bescherming is de fabriek volgens ArcelorMittal niet draaiend te houden en dan zijn investeringen ook niet rendabel.

