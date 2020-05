VW stapt groot in Chinese fabrikant elektrische wagens

Het autobedrijf dat nog steeds gebukt gaat onder het dieselschandaal, heeft daarnaast zijn belang uitgebreid in een al bestaande joint-venture met JAC Motors.

Het samenwerkingsverband tussen de beide autobedrijven wil in 2025 een aantal modellen gaan lanceren die elektrisch worden aangedreven.

Volkswagen kwam in 2015 in opspraak nadat in Amerika werd ontdekt dat met behulp van software de uitstoot van diesel werd gemanipuleerd. Deze week werd bekend dat een eerste VW-klant een vergoeding heeft gekregen.

