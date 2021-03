AEX gebukt onder malaise bij tech; vastgoed blinkt uit

De AEX-index noteert rond kwart voor elf 1,1% lager op 654,7 punten De Midkap-index gaat 1% omlaag naar 979,8 punten.

De beurzen elders in Europa kleurden minder rood dan Amsterdam. Parijs daalt fractioneel. De DAX in Frankfurt zakt 0,4% Duitsland heeft de lockdown verlengd tot 28 maart. Vanaf maandag treedt wel een plan in werking om de coronamaatregelen in vijf fases te versoepelen.

Op Wall Street zakte vooral techbeurs Nasdaq gisteravond flink weg doordat de snel oplopende rentes op de obligatiemarkten de zorgen aanwakkerden over de hoge waarderingen van de grote techconcerns, die sterk zijn gestegen tijdens de coronacrisis. Ook op de Japanse beurs gingen techaandelen vanochtend in de uitverkoop.

Vandaag zijn de ogen ook gericht op de vergadering van leden bij oliekartel OPEC. Naar verwachting blijven de bestaande afspraken over de olieproductie gehandhaafd.

Galapagos gewild

In de AEX krijgen de techfondsen het steeds zwaarder te verduren. Hekkensluiter ASMI duikt 4,6% omlaag. Branchegenoot ASML loopt aan tegen een tik van 3,6%.

Techinvesteerder Prosus zag 2,5% van de koers verdampen, terwijl digitaal betalingsverwerker Adyen 2,7% aan waarde moest prijsgeven. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway behoort ook tot de grote dalers met een min van 2,6%.

Galapagos is gewild met een plus van 2,6% na geruststellende onderzoeksresultaten van het biotechfonds bij de zogeheten MANTA-studies over de bijwerkingen van het stermedicijn filgotinib. Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield kan er door de oplopende rente op nog meer kopersinteresse rekenen en krijgt er 3,9% bij. Bierconcern Heineken tekent voor een 1,9% hogere koers. De hoop op een heropening van de terrassen speelt daar mogelijk een rol bij.

Boskalis wint

In de Midkap behoort Boskalis tot de schaarde winnaars met een plus van 1,1%. Bij de start was de winst nog veel groter. De forse stijging van het orderboek bij de maritieme diensteverlener naar een recordwaarde kreeg een positieve ontvangst.

Pharming koerst 2% lager in reactie op een afname van de winstgevendheid bij het biotechbedrijf.

Chipfonds BESI staat onderaan met een koersdaling van 3,7%.

