Damrak: belegger duikt in vastgoed, bier en voeding

De AEX-index noteert rond 16.30 uur nog 0,6% lager bij 657,6 punten. De Midkap-index gaat 1,2% omlaag naar 979,8 punten.

De Britse FTSE-index daalt 0,5%. Deliveroo gaat in Londen naar de beurs. De Duitse DAX zakt, na het record woensdag van 14.197, met 0,3%. In Parijs staat de CAC-40 0,4% in het rood.

Duitsland heeft de lockdown verlengd tot 28 maart. Vanaf maandag treedt wel een plan in werking om de coronamaatregelen in vijf fases te versoepelen.

Ook op de Japanse beurs gingen techaandelen vanochtend in de uitverkoop.

"De recente rentestijging is alles bepalend voor wat de markt nu doet"

In New York openende beurzen met winst, komend van verlies voorbeurs.

Om 18 uur houdt Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell een toelichting.

Zorgen over de hogere rente nemen af, de beeldbepalende Amerikaanse 10-jaarrentevergoeding zakt 6 basispunten tot 1,478%. De Duitse Bund staat 2 basispunten lager tot -0,304%. ,,De recente rentestijging is alles bepalend voor wat de markt nu doet”, zegt hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

De euro zakt 0,2% tot $1,2040. Cryptomunt bitcoin daalt 3,3% bij $49.300.

’Opec verruimt’

Brent-olie staat 0,1% hoger bij $64,20 per vat. Tijdens de vergadering van oliekartel OPEC en partners zou, met vertraging van een maand, een verruiming van de productie met 500.000 vaten per dag op tafel liggen.

Van het vaccinatiefront kwam positief nieuws: het Russische Spoetnik-vaccin is voor de eerste stap toegelaten tot de Europese markt.

,,De markt zoekt defensieve aandelen op, het hoort bij de bredere rotatie om uit technologieaandelen te stappen”, zegt beleggingsadviseur Rein Schutte van (Noesis Capital).

,,Bij techfondsen die het erg goed gedaan hebben, halen beleggers wat geld van tafel. Bepalend wordt vandaag wat Powell gaat zeggen over de Amerikaanse rente. Hij zal absoluut zorgen over inflatiestijging willen indammen”, zegt Schutte.

"De rente kan vervolgens best naar 2,5% tot 3% oplopen. Dan zullen centrale banken toch gaan ingrijpen"

,,De rente was vorige week 1,6%, maar blijft bij een daling toch stevig”, schetst macro-econoon Han Dieperink van vermogensbeheerder Aureus.

,,De komende maanden kan het inflatiecijfer oplopen, ook omdat dit altijd op jaarbasis wordt vergeleken. Dat geeft een groot verschil, daar schrikken beleggers van: zij kijken niet maand op maand. De rente kan vervolgens best naar 2,5% tot 3% oplopen. Dan zullen centrale banken toch gaan ingrijpen”, aldus Dieperink.

Unibail gewild

In de AEX komen techfondsen van zware verliezen terug, en zien die soms weer oplopen. Hekkensluiter ASMI duikt van -6% naar -4,3% omlaag. Branchegenoot ASML loopt aan tegen een afgezwakte tik van 3,2%.

Techinvesteerder Prosus ziet 2,8% van de koers verdampen.

Digitaal betalingsverwerker moet Adyen 1,9% aan waarde prijsgeven.

Veel banken en verzekeraars schakelen terug. ABN Amro verliest 0,7%. Het zou een miljoenclaim kunnen verwachten na een nederlaag bij klachtencommissie Kifid.

ASR plust nog met 0,5%, ING zakt 0,6% en NN met 1%.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway behoort ook tot de grote dalers met een min van 3%.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield schuift 4,2% hoger.

Biotechfonds Galapagos is gewild met een plus van 3,8%. Topman Van der Stolpe meldt „erg blij” te zijn met positieve onderzoeksresultaten van de zogeheten Manta-studies over de bijwerkingen van zijn belangrijke medicijn filgotinib.

Bierconcern Heineken tekent voor 3,5% koersstijging. De hoop op een heropening van de terrassen speelt daar mogelijk een rol.

Schutte: ,,Veel beleggingsstrategen adviseren nu naar de heropening van de economie straks te kijken. Bij een heropening van de economie gaan de terrassen openen en profiteren aandelen zoals Heineken.”

Wolters Kluwer wint 0,6%, bij een koersdoelverlaging van Kepler Chevreux van €78 naar €73 bij een houden-advies.

Boskalis wint

In de Midkap leidt Pharming op 1,7% koerswinst in reactie op een afname van de winstgevendheid bij het biotechbedrijf.

Chipfonds Besi staat onderaan met een afgekoelde koersdaling van 4,9%.

Bij de kleintjes koerst bouwer BAM 1,8% hoger. Ajax wint 0,6%, de Amsterdammers plaatsten zich voor de Nederlandse bekerfinale.

Autobouwer Stern (+0,4%) meldt een verlies van €27,4 miljoen. Het concern was eerder in gesprek met het Zweedse Hedin over een samenwerking.

