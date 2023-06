Rabobank: huizen steeds betaalbaarder, vraag blijft hoog

De Rabo-economen baseren zich onder meer op het beperkte aantal woningen op de markt, waar de betere betaalbaarheid van koopwoningen tegenover staat. „Door stijgende inkomens kunnen huizenkopers in 2024 weer ongeveer net zo veel lenen als voordat de rente begon te stijgen, terwijl de huizenprijzen juist zijn gedaald”, legt econoom van RaboResearch Nic Vrieselaar uit. „Bovendien koelt de economie weliswaar wat af, maar we gaan ervan uit dat de werkloosheid laag blijft. De vraag naar koopwoningen blijft daarom naar verwachting relatief hoog.”

Sterker omlaag

De Rabobank-onderzoekers verwachten dat de huizenprijzen dit jaar gemiddeld 5,2% lager zullen zijn dan in 2022. „Dat is iets meer dan waar we in ons vorige kwartaalbericht van uitgingen, toen we nog een daling van de huizenprijzen voorzagen van 4,2%”, zegt Vrieselaar. „Maar de prijzen gingen afgelopen maanden iets sterker omlaag dan waar we eerder op rekenden, en het economische beeld is bovendien iets negatiever geworden.”

Daarnaast is de verwachting dat 165.000 woningen een nieuwe eigenaar zullen krijgen, een stuk minder dan de 193.000 van vorig jaar. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat er minder nieuwbouwwoningen worden gebouwd, wat tot minder verkoop leidt. De Rabo-onderzoekers merken dat vooral jongvolwassenen nog relatief veel huizen kopen, in tegenstelling tot 35-plussers.

Historisch weinig

Maar dat betekent niet dat twintigers en dertigers in verhouding meer eigen woningen zijn gaan bezitten. „Afgezet tegen het totale aantal 35-minners in Nederland kopen zij nu namelijk wel minder huizen dan afgelopen jaren, terwijl in de voorbije jaren al historisch weinig jongvolwassenen een huis kochten en het eigenwoningbezit onder twintigers en dertigers sterk daalde”, aldus Vrieselaar.

Verder denken de onderzoekers dat de huizenprijzen in alle regio’s zullen dalen, al verschilt wel het tempo waarin dat gebeurt. Zo zullen de huizenprijzen in Noord-Limburg, Zeeland en delen van Overijssel mogelijk met 3% afnemen in vergelijking met vorig jaar, in de omgeving van Utrecht en Amsterdam naar verwachting met 8%.