AkzoNobel verkoopt Britse verffabriek

Akzo verplaatste de productie destijds naar een nieuwere fabriek in Ashington. De faciliteiten voor onderzoek en ontwikkeling van verf aan Wexham Road verhuurde AkzoNobel voor een tijd aan een ander bedrijf. De verkoop bracht in totaal 75 miljoen euro op, met een eenmalige boekwinst van 57 miljoen euro. Die wordt in de boeken gezet in het tweede kwartaal.

Het hoofdkantoor van AkzoNobel in het Verenigd Koninkrijk en andere faciliteiten zoals de Dulux Academy, die ten westen van Wexham Road liggen, vormen geen onderdeel van de verkoop.