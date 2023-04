Megastaking na zes weken voorbij: personeel Forbo krijgt 9% hoger loon

De werknemers van Forbo Flooring worden maandagmorgen allemaal getrakteerd op taartjes door de bonden. Ook degenen die niet mee gestaakt hebben. „Samen verder”, staat erop. Dinsdag gaat iedereen weer aan de slag na een van de langste stakingen van de afgelopen tien jaar.

Directie en bonden hebben een cao voor een jaar gesloten, waarin per 1 januari (dus met terugwerkende kracht) een loonsverhoging van 9% is afgesproken en per 1 mei een eenmalige uitkering van €1000 euro bruto.

Werkdruk

Minstens zo belangrijk is dat de Forbo-directie het personeel een verlaging van de werkdruk en het aanpakken van achterstallig onderhoud in de fabriek heeft beloofd. Verder gaan de reiskosten naar 21 cent per kilometer en het minimumloon naar €14 per uur.

„De mensen bij Forbo voelen zich eindelijk gehoord en serieus genomen”, zegt FNV-vakbondsbestuurder Yolanda Reus bij de toegangspoort waar de stakers zich de afgelopen weken dagelijks inschreven, samen koffie dronken en demonstreerden. „Ik heb echt veel respect voor hun standvastigheid.”

„Tot volgend jaar”, roepen werknemers tegen haar collega van CNV Vakmensen Hank Oomkes. „Dan moet er natuurlijk weer een cao komen”, zegt hij. „Dat realiseren werknemers van Forbo zich ook. Het zal aan de directie liggen of we hier dan weer staan.”

Halve kracht

De linoleum- en marmoleumfabriek in Assendelft draaide de afgelopen tijd op halve kracht. Afgelopen week dreigden de werknemers nog zo nodig nog weken door te staken. Volgens de bonden zette de aanvankelijke weigering van de directie om met de stakers te praten veel kwaad bloed. De staking heeft Forbo miljoenen gekost.