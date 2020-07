’Vrijwilligerswerk tijdens crisis beter benutten’

Een jongere speelt boter, kaas en eieren op het raam met een bewoonster van een verzorgingstehuis. Ⓒ 10.000 Hours

Amsterdam - Nederlanders zijn in tijden van crisis massaal bereid om vrijwillig de handen uit de mouwen te steken. „Het in beeld krijgen van hulpvragen is lastiger”, zegt Boudewijn Wijnands, medeoprichter van vrijwilligersplatform Coronahelpers. „Daarom bieden we vandaag politiek Den Haag een manifest aan met ideeën om de inzet van vrijwilligers bij een volgende crisis sneller te kunnen benutten.