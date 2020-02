Fugro wint op hogere beurs

Na tien minuten stond de AEX-index 0,4% hoger op 628,1 punten. De AMX steeg 0,5% naar 967,8 punten. De koersenborden in Londen (+0,7%), Parijs (+0,4%) en Frankfurt (+0,4%) kleurden eveneens groen.

Elders lieten de aandelenmarkten een verdeeld beeld zien. De Japanse beurs sloot vanochtend 0,9% hoger. De Amerikaanse Dow Jones-index eindigde dinsdagavond echter 0,6% in het rood, terwijl techbeurs Nasdaq juist 0,02% steeg.

Beleggers kropen vandaag weer uit hun schulp nadat een omzetwaarschuwing van Apple als gevolg van de coronacrisis in China dinsdag wereldwijd voor koersdalingen zorgde op de beurzen. Het dodental als gevolg van de virusuitbraak in China is inmiddels gestegen naar 2004. Dat is een stijging van 132 ten opzichte van een dag ervoor. Het aantal Chinese besmettingsgevallen nam toe met bijna 1750. Het totaal aantal besmettingen wereldwijd is de 75.000 gepasseerd. De afgelopen dagen leek de groei van het aantal besmettingen en doden nog af te vlakken.

In de AEX was staalfabrikant ArcelorMittal de grootste stijger met een plus van 1,6%. Chipmachinefabrikant ASML werd 1% meer waard.

ASR (-0,6%) was de grootste verliezer onder de hoofdfondsen. Dit ondanks dat de verzekeraar zijn aandeelhouders wil belonen na een goed jaar, waarin de nettowinst met 45% steeg. Het dividend wordt met ruim 9% verhoogd. Ook kondigde de verzekeraar een aandeleninkoopprogramma van €75 miljoen aan. Supermarktconcern Ahold Delhaize (-0,4%) en levensmiddelengigant Unilever (-0,4%) bleven eveneens iets achter.

KPN liet 0,3% liggen. Het telecomconcern zag concurrent T-Mobile vorig jaar stevig groeien op de Nederlandse markt.

In de AMX was Fugro de uitblinker met een stijging van 3,8%. De bodemonderzoeker voerde in 2019 de omzet licht op, met een verbetering van de marge bij de kernactiviteiten. Daarbij werd met name geprofiteerd van de groeiende markt voor offshore wind. Het bedrijfsresultaat viel hoger uit dan analisten hadden verwacht.

Smallcapfonds Alfen (+5,8%) zag de omzet afgelopen jaar met 41% stijgen tot €143 miljoen. De laadpalenfabrikant profiteerde van een sterke vraag naar laadoplossingen voor elektrische auto’s en slimme oplossingen voor elektriciteitsnetwerken. Voor dit jaar denkt Alfen door te groeien naar een omzet van €180 tot 200 miljoen.

Handel in Esperite hervat

De handel in het aandeel van stamcelbedrijf Esperite werd weer hervat. Het lokale genoteerde aandeel daalde meteen na opening met 15% naar 7,2 cent. De handel in het aandeel werd op 7 februari opgeschort na berichten over het vermeende verlies van navelstrengbloedmonsters bij transporten uit België en Zwitserland naar Polen. Esperite bevestigt dat Zwitserse autoriteiten een voorlopig strafonderzoek heeft ingesteld naar oud-directeur Frédéric Amar van voormalig dochteronderneming CryoSave vanwege de kwestie. De onderneming zei eerder verrast te zijn dat geen van de twee betrokken bedrijven, PBKM Famicord en Myrisoph CSG-Bio, contact met Esperite opnam om deze kwestie te bespreken.

